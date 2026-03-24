Saiba o que tem na cápsula do tempo que só será aberta daqui a 6 mil anos
Por Flipar
Como uma espécie de "tumba do Faraó", Thornwell Jacobs criou a cápsula do tempo em uma grande sala, localizada em Phoebe Hearst Hall, na Oglethorpe University, na Geórgia, Estados Unidos, com artefatos da década de 1930 e dos últimos 6 mil anos.
Oglethorpe University/Wikimedia Commons
Nenhuma joia, metais preciosos ou item de valor foi guardado na cápsula, que ainda tem, entre os artefatos do cotidiano da época, um pequeno modelo do Pato Donald.
Guilhem Vellut/Wikimedia Commons
O dispositivo funciona por meio de uma manivela e combina, simultaneamente, imagem, nome em inglês e pronúncia de determinados objetos.
mik Krakow/Wikimedia Commons
A cápsula do tempo foi selada em 1940, começo da Segunda Guerra Mundial, e em sua porta foi escrito: "O mundo está empenhado em enterrar nossa civilização para sempre e aqui, nesta cripta, deixamos isso para você".
domínio público
No Brasil, o Museu Nacional, da UFRJ, divulgou em 2022 a sua primeira cápsula do tempo selada, com mais de 100 itens do dia a dia, como jornais, documentos, vídeos e Kit Covid. Ela deverá ser aberta somente em 50 anos.
Divulgação/UFRJ
A cápsula do tempo é algo que permeia o imaginário coletivo pela sua complexidade. Ela é o tema do filme "Presságio", estrelado por Nicolas Cage, onde uma cripta de 1959 é aberta em 2009 com um segredo intrigante.