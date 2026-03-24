Bolos de chocolate: delícias com um toque especial em diferentes países
Por Flipar
No Brasil, o bolo de brigadeiro é um clássico. Preparado com chocolate ao leite e finalizado com uma camada generosa de brigadeiro cremoso, se destaca pela facilidade de preparo e pelo sabor irresistível. Veja alguns bolos de chocolate que são muito apreciados em diferentes países.
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Chocotorta (Argentina): Sobremesa clássica da Argentina, muito popular em festas e encontros familiares. A preparação é simples, não exige forno, e a sobremesa é montada em camadas, semelhante a um tiramisù.
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Tradicionalmente, o bolo ? ainda morno ? é coberto com uma cobertura de chocolate quente que é despejada por cima, criando uma camada cremosa que se funde levemente com a massa, proporcionando uma textura marcante.
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A receita tradicional consiste em duas camadas de um bolo mais denso, com uma fina camada de geleia de damasco, e coberto com uma cobertura de chocolate escuro. Geralmente, é servido com chantilly.
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Molten Chocolate Cake (EUA): Também conhecido como Lava Cake, é uma sobremesa de chocolate famosa por seu interior cremoso e fluido que escorre ao ser cortada.
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A torta é composta de finas camadas de bolo de nozes, que são unidas por um creme de chocolate. A cobertura também leva chocolate amargo.
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Mississippi Mud Pie (EUA): A torta foi criada em homenagem aos leitos lamacentos do rio Mississippi. É feita sobre uma base de biscoito de chocolate triturado ou massa de chocolate.
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Em seguida, vêm camadas cremosas que podem incluir recheio de pudim de chocolate, mousse ou sorvete de chocolate, finalizadas com uma cobertura de chantilly ou marshmallow e raspas de chocolate.
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Kladdkaka (Suécia): Eleito o melhor bolo de chocolate do mundo, o Kladdkaka tem uma textura pegajosa, lembrando um brownie. Além disso, é conhecido por ter uma crosta levemente crocante por fora.
Dann Aragrim por Pixabay
Embora seja uma receita com ingredientes simples, essa iguaria sueca tem conquistado cada vez mais fãs ao redor do mundo!