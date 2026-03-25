Elton John celebra aniversário com carreira marcada por sucessos mundiais
Dono de uma trajetória marcada por sucessos, performances memoráveis e uma identidade artística única, ele se consolidou como um dos artistas mais influentes das últimas décadas.
O show que marcou sua despedida foi na Arena Tele2, em Estocolmo, Suécia. O estádio tem capacidade para 30 mil pessoas e estava lotado.
Sua carreira decolou na década de 1970, com uma série de sucessos, como "Your Song", "Rocket Man", "Crocodile Rock" e "Candle in the Wind". Ele se destacou por performances ao vivo e estilo único ao piano.
Ao longo de sua carreira, Elton John lançou uma série de álbuns de sucesso, incluindo "Goodbye Yellow Brick Road", "Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy" e "Songs from the West Coast".
Além de sua carreira musical, Elton também é conhecido por seu trabalho humanitário. Em 1992, criou a ?Elton John AIDS Foundation?, que ampara portadores do vírus HIV e apoia pesquisas em busca da cura. Ele é considerado uma das figuras mais influentes do rock na luta pelos direitos LGBTQIA+.
Recebeu muitos prêmios e honrarias, incluindo cinco Grammy Awards, dois Oscars e um Tony Awards. Ele esteve no Brasil várias vezes. A primeira em 1978, ao lado de Rod Stewart.
Em 1996, Elton John foi condecorado com a Ordem do Império Britânico e em 1998, declarado Cavaleiro Celibatário pela então rainha Elizabeth II.
Elton John é um dos artistas que mais fizeram duetos na história. Ele já gravou com nomes como Tina Turner, John Lennon, Ray Charles, Axl Rose, Paul McCartney, Eminem, Bee Gees, Aretha Franklin e Lady Gaga.