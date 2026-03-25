‘Formigueiro humano’: conheça Taboão da Serra, a cidade ‘mais apertada do Brasil’
Por Flipar
Para efeito de comparação, o estado do Rio de Janeiro conta com 366,96 habitantes por km², e Amazonas tem a menor densidade, com 2,53 de pessoas por km². No Brasil, a densidade média é de 23,86 habitantes por km².
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Um aspecto marcante é que todo o território municipal de Taboão da Serra é classificado como urbano, sem presença de áreas rurais, característica incomum mesmo em escala internacional.
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Historicamente, a região era composta por chácaras e olarias ligadas a Itapecerica da Serra, mas, após sua emancipação em 1959, o crescimento demográfico foi explosivo, multiplicando a população em quase 70 vezes em seis décadas.
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Segundo o IBGE, atualmente Taboão da Serra tem aproximadamente 273,5 mil moradores em uma área reduzida de aproximadamente 20,4 km² ? a cidade registrou um aumentou cerca de 11% desde 2010.
Divulgac?a?o
No ranking nacional de densidade, a cidade lidera uma lista composta majoritariamente por municípios paulistas e fluminenses, como Diadema (2º), com 12,7 mil habitantes por km², e São João de Meriti (3º), com 12,5 mil.
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Esse crescimento acelerado e sem planejamento prévio resultou em sérios desafios estruturais como escassez de terrenos, sobrecarga de serviços de saúde, educação e saneamento, e mobilidade prejudicada pelas ruas estreitas e trânsito intenso.