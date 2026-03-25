Cidade de Zwolle inova ao pavimentar rua com plástico reciclável
Por Flipar
O intuito base do projeto é promover uma solução a uma das questões ambientais mais urgentes no mundo hoje em dia, que é o acúmulo de lixo plástico.
Hans/Pixabay
Com cerca de 130 mil habitantes, Zwolle é uma charmosa e dinâmica cidade localizada na província de Overijssel, no nordeste da Holanda.
Reprodução/Youtube
Até hoje, esse passado se reflete em seu centro histórico bem preservado, com construções antigas, muralhas, canais e igrejas góticas, como a imponente Sassenpoort (foto) e a Basílica de São Miguel (Sint-Michaëlskerk).
Reprodução/Youtube
Zwolle é um polo de smart city, testando tecnologias como sensores em ruas para monitorar tráfego e umidade.
Reprodução/Youtube
Além disso, oferece alta qualidade de vida, com parques, áreas verdes e políticas urbanas que priorizam o bem-estar dos cidadãos.
Reprodução/Youtube
Zwolle já foi eleita várias vezes uma das cidades mais felizes dos Países Baixos.
Reprodução/Youtube
Zwolle também se destaca culturalmente, com museus como o Museum de Fundatie, galerias de arte, festivais e uma cena gastronômica em crescimento ? incluindo restaurantes estrelados.
Wikimedia Commons/Choinowski
Rodeada por belas paisagens naturais, como rios e áreas verdes, a cidade é ideal tanto para ciclismo quanto para passeios tranquilos.
Reprodução/Youtube
Com o PlasticRoad, Zwolle se torna um exemplo de como tradição e inovação podem caminhar juntas, oferecendo um modelo inspirador de cidade sustentável, inteligente e acolhedora.