Grandes vozes da música erudita mundial

Caruso conquistou o público internacional no início do século 20 e se tornou um dos primeiros cantores a alcançar fama global por meio de discos. Seu talento ajudou a popularizar a ópera para além dos teatros tradicionais.
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O tenor italiano se apresentou nos maiores palcos do mundo, como o Metropolitan Opera de Nova York, e deixou registros que ainda impressionam. Para muitos especialistas, ele permanece como o maior intérprete lírico de todos os tempos.
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A história da música erudita, no entanto, é repleta de vozes extraordinárias que marcaram gerações. Ao longo dos séculos, grandes intérpretes ajudaram a eternizar a ópera e o canto clássico.
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Luciano Pavarotti (1935?2007) nasceu em Módena, Itália, e se tornou um dos tenores mais populares da história. Sua voz potente e carisma levaram a ópera a públicos imensos em todo o mundo.
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Maria Callas (1923?1977) nasceu em Nova York, Estados Unidos, e tornou-se símbolo da ópera no século 20. Sua interpretação dramática revolucionou o canto lírico e marcou gerações.
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Plácido Domingo (1941? ) nasceu em Madri, Espanha, e construiu carreira impressionante como tenor e maestro. É considerado um dos artistas mais completos e influentes da ópera moderna.
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José Carreras (1946? ) nasceu em Barcelona, Espanha, e ganhou fama internacional por sua voz lírica e emotiva. Tornou-se um dos célebres Três Tenores e referência do repertório italiano.
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Montserrat Caballé (1933?2018) nasceu em Barcelona, Espanha, e destacou-se pela técnica refinada e notas longas. Foi uma das sopranos mais admiradas do século 20.
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Renata Tebaldi (1922?2004) nasceu em Pesaro, Itália, e conquistou o público com timbre aveludado e interpretação intensa. Tornou-se uma das grandes rivais artísticas de Maria Callas.
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Joan Sutherland (1926?2010) nasceu em Sydney, Austrália, e ficou conhecida como ?La Stupenda?. Sua técnica impecável a tornou referência no repertório bel canto.
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Leontyne Price (1927? ) nasceu em Laurel, Estados Unidos, e abriu caminhos para artistas negros na ópera. Sua voz poderosa marcou o Metropolitan Opera e palcos internacionais.
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Cecilia Bartoli (1966? ) nasceu em Roma, Itália, e ganhou destaque como mezzo-soprano versátil. Tornou-se referência em repertório barroco e clássico com grande sucesso.
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Dietrich Fischer-Dieskau (1925?2012) nasceu em Berlim, Alemanha, e foi um dos maiores barítonos do século 20. Destacou-se especialmente na interpretação de canções alemãs.
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Beniamino Gigli (1890?1957) nasceu em Recanati, Itália, e sucedeu Caruso como grande tenor de sua época. Sua voz calorosa encantou plateias no mundo inteiro.
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Feodor Chaliapin (1873?1938) nasceu em Kazan, Rússia, e revolucionou a atuação cênica na ópera. Seu talento dramático elevou o padrão de interpretação nos palcos líricos.