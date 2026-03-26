Cientistas desenvolvem bateria de longa duração que pode chegar a 5 mil anos
Por Flipar
Essa tecnologia pode trazer avanços em setores que dependem de fontes de energia estáveis e de longo prazo, como dispositivos médicos, exploração espacial e monitoramento remoto, embora ainda tenha aplicações limitadas.
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O material radioativo é encapsulado em diamante sintético, um dos materiais mais resistentes conhecidos, o que ajuda a conter a radiação e torna a tecnologia potencialmente segura quando bem projetada e utilizada.
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Além disso, o diamante atua como material semicondutor, permitindo converter a radiação em eletricidade e viabilizando o funcionamento do sistema.
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No setor aeroespacial, a tecnologia poderia alimentar sensores e equipamentos de baixa potência em sondas e satélites por longos períodos, contribuindo para missões de longa duração sem necessidade de manutenção.
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Apesar das limitações atuais de potência, pesquisadores estudam formas de aprimorar a tecnologia, o que pode ampliar suas aplicações ? embora ainda não haja garantia de aumento significativo na capacidade energética.