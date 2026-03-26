É rato ou camundongo? Confira as diferenças entre esses roedores
Por Flipar
Apesar de muitas pessoas confundirem os dois, esses roedores pertencem à espécies diferentes, como o Rattus rattus e o Mus musculus, que apresentam características próprias.
Wikimedia Commons/Jethro Busby
Enquanto as espécies mais comuns de ratos, como a ratazana (Rattus norvegicus) ou o rato-preto (Rattus rattus), podem pesar dez vezes mais, chegando facilmente aos 300 ou 500 gramas.
Jon Pauling/Pixabay
Visualmente, os camundongos têm orelhas grandes em relação à cabeça e um focinho mais pontiagudo, acompanhado por uma cauda longa e fina coberta por pelos raleados.
Wikimedia Commons/Ahunt
No que diz respeito ao comportamento, as diferenças são ainda mais marcantes. Camundongos são animais extremamente curiosos e exploradores; ao encontrarem um objeto novo em seu ambiente, costumam investigá-lo quase imediatamente.
Sapto Cahyono/Pixabay
Além de participarem da cadeia alimentar servindo de presa para diversos predadores, esses roedores também têm relevância científica, especialmente os camundongos que são amplamente utilizados em pesquisas laboratoriais devido à semelhança genética com os seres humanos.