Astrologia: descubra o amuleto da sorte do seu signo
Por Flipar
Áries (21 de março a 20 de abril)
Buda: Imagem relacionada à felicidade. Uma miniatura em casa traz bons fluidos para o equilíbrio no dia a dia.
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Câncer (21 de junho a 21 de julho)
Elefante: A sua simbologia está relacionada ao fortalecimento do caráter de quem o usa. E uma conexão forte com a espiritualidade.
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Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)
Tartaruga: Simboliza sabedoria e calma na tomada de decisões. Evita pessoas mal intencionadas.
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Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)
Pássaro: as aves representam a liberdade e se relacionam com os desejos e sentimentos que temos. Usar um pingente de pássaro ajuda a manter os sentimentos sob controle.
Imagem de Jill Wellington por Pixabay
Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)
Borboleta: Simboliza transformação e crescimento pessoal.Para os piscianos ajuda na harmonia dos relacionamentos.