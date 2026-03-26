Desenhos de 500 anos surgem com a maré baixa em praia do Havaí
Por Flipar
Pesquisadores e moradores locais encontraram os desenhos durante uma caminhada. A visibilidade permitiu observar detalhes impressionantes das figuras. Arqueólogos se surpreenderam com a precisão e o valor cultural das obras.
Foto: Nathan Wikes / Disponível: Site US Army
Arqueólogos especializados no Havaí se surpreenderam com a precisão e a complexidade dos desenhos, que revelam informações importantes sobre a cultura e a arte dos antigos habitantes da região.
Foto: Nathan Wikes / Disponível: Site US Army
O Havaí, que se tornou o 50º estado dos Estados Unidos em 21 de agosto de 1959, é conhecido por suas tradições únicas. Descubra mais sobre a história desse lugar extraordinário!
aishahillbilly por Pixabay
A história do Havaí começa há cerca de 1.500 anos, quando os primeiros polinésios chegaram às ilhas. Os exploradores europeus só chegaram na região no século 18.
domínio público
Os primeiros foram os britânicos, em 1778, liderados por James Cook (foto). Ele nomeou as ilhas em homenagem ao seu patrocinador, o rei George III da Inglaterra.
Domínio Público
Atualmente, o Havaí é composto por oito ilhas principais: Oahu, Maui, Kauai, Molokai, Lanai, Niihau, Kauai e Kahoolawe. Oahu é a maior e mais populosa ilha, e abriga a capital do estado, Honolulu (foto).
wikimedia commons ArdentArbitration
Além disso, o Havaí tem presença marcante em grandes produções e obras do cinema e da TV. Uma das mais conhecidas é a série "Lost" (2004-2010), que foi praticamente inteira rodada na ilha.
Divulgação/ABC Studios
Para além das paisagens exuberantes e águas cristalinas, o Havaí é famoso por concentrar montanhas vulcânicas impressionantes. Os vulcões ativos mais famosos são Kilauea e Mauna Loa.
pixabay
Em 2023, o filme ?Oppenheimer?, que ganhou o Oscar de Melhor Filme e alcançou bilheteria estrondosa (quase US$ 1 bilhão) chamou a atenção por um erro que envolve o Havaí.
Divulgação/Universal Pictures
Numa cena ambientada em 1945, J. Robert Oppenheimer (interpretado por Cillian Murphy, Oscar de Melhor Ator) está no meio de uma multidão que agita bandeiras americanas. Mas há um porém.
Divulgação/Universal Pictures
Quem apontou o erro foi o usuário do Twitter Andy Craig. ?Eles usaram bandeiras de 50 estrelas", reparou.