Kakebo: a técnica japonesa para economizar dinheiro
Por Flipar
A essência do método é registrar todas as despesas diárias, semanais ou mensais em categorias específicas. Essas categorias podem incluir renda, despesas essenciais, lazer e gastos extras.
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Além dessas categorias, você pode personalizar seu kakebo com quantas divisões quiser, utilizando cores diferentes para torná-lo visualmente mais atraente.
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Ao subtrair suas despesas essenciais da renda, o que sobra pode ser alocado entre "poupar" e "gastar bem".
O kakebo foca no gasto e na poupança conscientes. Através dessa técnica, aprendemos a "gastar bem" para "poupar bem".
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O ato de escrever à mão é fundamental, pois pesquisas indicam que essa prática ajuda o cérebro a processar informações de maneira mais detalhada e cuidadosa.
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Outro aspecto interessante do kakebo é a comparação entre o uso de dinheiro e cartão. A entrega física de cédulas torna o ato de gastar mais tangível, permitindo um maior controle sobre os gastos.
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Para um controle financeiro eficaz, o kakebo propõe que respondamos a quatro perguntas-chave: quanto dinheiro você guardou; quanto gostaria de guardar; quanto está gastando; o que mudaria no próximo mês.
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Essas perguntas ajudam a fazer um balanço e a ajustar os hábitos de consumo. Segundo especialistas, as pessoas começam a notar resultados significativos em três meses.
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De acordo com Fumiko Chiba, autora do livro "Kakebo: A arte japonesa de poupar dinheiro", o objetivo de Motoko era ajudar donas de casa a gerenciar suas finanças de forma eficiente.