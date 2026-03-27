‘Código de vestimenta’: entenda o conceito de ‘dress code’ e veja como surgiu esse protocolo social
Por Flipar
Na aristocracia europeia, por exemplo, as leis suntuárias ditavam rigidamente quais cores e tecidos cada classe poderia usar, servindo para identificar o status de um indivíduo antes mesmo que ele pronunciasse qualquer palavra.
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Esse conceito surgiu com mais força a partir do século 19, quando ambientes formais como escolas, exércitos e empresas passaram a adotar regras de aparência para transmitir organização, identidade e respeito.
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Com o tempo, essas regras se transformaram em etiquetas de comportamento em eventos sociais e ambientes de trabalho, padronizando o que era considerado adequado para cada ocasião específica.