Diminui o estresse e queima mais caloria que caminhada: veja os benefícios de pular corda
Por Flipar
Diferentemente de atividades mais leves, como caminhadas, essa prática mobiliza vários grupos musculares ao mesmo tempo, especialmente pernas, abdômen e braços e exige um esforço ainda maior do organismo.
Freepik/freepic.diller
Com sessões contínuas e bem executadas, o corpo passa a utilizar melhor suas reservas de energia, contribuindo para a redução de gordura corporal. Além disso, a repetição frequente dos saltos melhora a capacidade respiratória ao longo das semanas.
Reproduc?a?o/MundoBoaForma
Outro aspecto importante é que pular corda também contribui para o equilíbrio, a coordenação motora e a agilidade, já que exige sincronização entre os movimentos das mãos e dos pés.
Reproduc?a?o/MundoBoaForma
A prática regular ainda estimula a liberação de substâncias relacionadas à sensação de bem-estar, ajudando a diminuir o estresse e a tensão acumulada no dia a dia.
Freepik/cookie_studio
No entanto, por ser uma atividade de impacto, é essencial utilizar calçados adequados e realizar os saltos com técnica correta, mantendo os joelhos levemente flexionados e aterrissando com suavidade na ponta dos pés.
Reproduc?a?o/YouTube
Alternar o ritmo durante o treino e ajustar corretamente o tamanho da corda também favorecem melhores resultados e maior segurança. Para iniciantes, o ideal é começar com sessões curtas e aumentar o tempo gradualmente, respeitando os limites do corpo.