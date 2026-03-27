Limpeza profunda: quando e como usar esfoliante na pele
Por Flipar
Apesar dos benefícios, o uso deve ser moderado. O padrão mais indicado por especialistas costuma ser de uma a duas vezes por semana, dependendo do tipo de pele. Pessoas com pele oleosa podem tolerar uma frequência um pouco maior, enquanto peles sensíveis exigem mais cuidado.
imagem gerada por i.a
No rosto, o uso é permitido, mas requer produtos específicos, com partículas mais finas e suaves. A pele facial é mais delicada do que a do corpo, por isso é importante evitar pressão excessiva e movimentos agressivos durante a aplicação.
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Já no corpo, o esfoliante pode ser aplicado em áreas como mãos, braços, pernas, costas e pés, onde a pele costuma ser mais resistente. Regiões como cotovelos e joelhos podem se beneficiar bastante, já que tendem a acumular mais células mortas.
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A forma ideal de uso é aplicar o produto com a pele úmida, fazendo movimentos suaves e circulares. Após a esfoliação, é essencial enxaguar bem e aplicar um hidratante, pois esse cuidado ajuda a manter a pele equilibrada, protegida e com melhor aspecto ao longo do tempo