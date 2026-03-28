De ‘Carinhoso’ às marchinhas carnavalescas: os 120 anos de nascimento de Braguinha
Por Flipar
Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, também conhecido como João de Barro, nasceu em 1907 no Rio de Janeiro. Com carreira longeva, teve mais de 400 músicas gravadas, sendo algumas delas parte da memória afetiva do país.
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Ele compôs sua primeira canção, ?Vestidinho Encarnado?, com apenas 16 anos, mas sua primeira incursão efetiva na música foi com a fundação do conjunto Flor do Tempo, em 1928. Rebatizado mais tarde de Bando de Tangarás, o grupo teria entre seus integrantes nomes como o radialista Almirante e o compositor e violonista Noel Rosa.
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Na época, adotou o pseudônimo João de Barro, em menção à espécie de pássaro, como forma de reagir às pressões do pai, que se incomodava em ter o nome da família associado à música popular.
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Braguinha começou a se destacar no universo do carnaval ao compor canções ao lado de Alberto Ribeiro, ainda na década de 1930. É desse período a música ?Balancê?, lançada por Carmem Miranda em 1936 e que ganharia muito prestígio em gravação de Gal Costa no álbum ?Gal Tropical?, de 1979.
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Na mesma época, ingressou no universo do cinema ao conhecer o produtor e cineasta estadunidense Wallace Downey. Atuou como roteirista, assistente de direção e compositor de trilhas.
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Na comédia musical ?Alô Alô Carnaval?, de 1936, teve a marcha ?Cantoras do rádio?, sua parceria com Lamartine Babo, como grande sucesso na voz das irmãs Carmem e Aurora Miranda. O Brasil vivia na época a chamada Era de Ouro do Rádio.
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Ainda no cinema, fez dublagens para longa-metragem de animação de Walt Disney, como ?Branca de Neve?, ?Pinóquio? e ?Dumbo?. Pelos trabalhos, ganhou um relógio de ouro com uma dedicatória do empresário e criador americano.
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Braguinha é autor de diversas marchinhas de carnaval até hoje populares no país, como ?Touradas em Madrid?, ?Yes, Nós Temos Bananas? e ?Chiquita Bacana?, todas em parceira com Alberto Ribeiro, além de ?Pastorinhas?, com Noel Rosa.
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Em 1935, criou letra para melodia do chorinho ?Carinhoso?, de Pixinguinha, composta pelo flautista e arranjador em 1928. A canção já apareceu em listas diversas como a grande canção brasileira do século 20.
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No ano de inauguração do sambódromo da Marques de Sapucaí, no Rio de Janeiro, em 1984, foi tema do desfile da Mangueira, campeã com o enredo ?Yes, Nós Temos Braguinha?.
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Braguinha morreu na véspera do Natal de 2006, aos 99 anos, no Rio de Janeiro, vítima de falência múltipla dos órgão em decorrência de uma infecção generalizada. O compositor era casado com Astréia Braga, com quem teve sua única filha, Maria Cecília.