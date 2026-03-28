Direitos do consumidor na troca de presentes

Uma situação objetiva é a de itens com defeito ou avarias, quando a loja é obrigada a efetuar a troca, devolver o dinheiro ou enviar o produto para uma assistência técnica.
Michael Schwarzenberger - pixabay
Em qualquer um dos casos é preciso ter em mãos a nota fiscal, onde estão registrados a data e o local da compra.
- Wilson Dias / Agencia Brasil
Caso o consumidor não encontre a nota fiscal, é possível pedir a reimpressão do documento. É o que garante o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).
- Marcello Casal Jr. / Agência Brasil
O prazo aumenta para 90 dias da data da compra no caso de bens duráveis. Roupas, calçados e eletrodomésticos são exemplos que se enquadram nessa categoria.
Divulgação
Apenas no caso de defeito as lojas são obrigadas por lei a efetuar a troca. Se o motivo for outro, como cor ou tamanho, é preciso observar as regras do estabelecimento.
Imagem de Motaz Tawfik por Pixabay
Os vendedores, porém, precisam deixar claro para o cliente na hora da compra quais são as regras que adotam para eventuais trocas.
Valter Campanato/Agência Brasil
Quando comprar um presente para alguém, ou mesmo um produto para si mesmo, sempre pergunte ao vendedor quais são as regras de troca do estabelecimento.
Imagem Freepik
A maioria das lojas oferece aos clientes a política de troca como meio de fidelização e boas relações. A definição de prazo também costuma variar.
Marcello Casal Jr./Agência Brasil
O Procon afirma que na troca do item o valor que prevalece é o pago na compra. Não importa se o produto foi adquirido em liquidação ou se teve alguma alteração de preço.
Divulgação Procon MG
A loja não pode modificar o preço caso a troca seja pelo mesmo produto com outra cor ou tamanho.
Divulgação
No caso de combinar condições com o vendedor (quando a loja não oferece a política de troca), é importante registrar de alguma maneira esse acordo para poder apresentar ao Procon em caso de não cumprimento.
Tânia Rego/Agência Brasil
Em relação ao comércio online, o consumidor tem o direito de cancelar a compra em até sete dias a partir da entrega.
Christian schroder - pixabay
Caso o produto comprado online chegue com defeito, quem deve arcar com os custos da devolução é o vendedor.
Audiovisual Service/Wikimedia Commons
Entre as recomendações unânimes entre os especialistas está manter o produto bem embalado, com a etiqueta e sem sinais de uso.