Entenda o ano bissexto e veja famosos que nasceram em 29 de fevereiro
Por Flipar
O calendário com o formato de ano bissexto que existe hoje surgiu em 1582, com o Papa Gregório XIII, que foi quem deu origem ao calendário gregoriano, usado até hoje.
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Esse papa italiano, filho de um mercador , nasceu em 1/1/1502, e doutorou-se em Direito Canônico e Direito Cível na Universidade de Bolonha, onde viria a se tornar professor. Ele morreu em 1585 aos 83 anos.
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Nesse calendário, um dia é uma volta completa da Terra em torno do seu eixo, e um ano é uma volta completa da Terra ao redor do Sol.
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Vale lembrar que Alexandria - além de ter o Farol que era uma das maravilhas do Mundo Antigo - se destacou como importante centro de estudos e pesquisas, tendo uma escola de prestígio e uma biblioteca que se tornou referência mundial ao longo da história.
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O plano dos egípcios impede que haja uma grande diferença entre o "ano civil" de 365 dias e o ano solar, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol.
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A decisão de colocar o dia extra no mês de fevereiro tem uma razão histórica ligada ao imperador romano Júlio César (100 a.C- 44 a.C).
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Por volta de 46 a.C., dois anos antes de morrer, o Imperador mudou a forma como o tempo era contado, criando o ?calendário juliano?. Nesse calendário, fevereiro era o último mês do ano.
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A data de nascimento é definida pela Declaração de Nascido Vivo (DNV), conforme estabelecido pela Lei 6.015, de 1973, que trata de registros públicos.
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Portanto, a certidão de nascimento precisa incluir com precisão o dia, mês, ano, local e hora do nascimento conforme a DNV.