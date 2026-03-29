Fatos pitorescos sobre certas cidades europeias

Setenil de las Bodegas (Espanha)
Com aproximadamente 3 mil moradores, chama atenção pelas casas construídas sob grandes rochas. As ruas parecem túneis naturais, com pedras gigantes formando tetos sobre portas e janelas.
Reprodução do Flickr Andrey Sulitskiy
Giethoorn (Países Baixos)
Tem cerca de 2,8 mil habitantes e é conhecida como ?cidade sem ruas?. No centro, a locomoção é feita por barcos, com canais substituindo avenidas e carros praticamente inexistentes.
Reprodução do Flickr Tran Hai
Hallstatt (Áustria)
Pequena, com cerca de 800 habitantes, ficou mundialmente famosa por sua beleza. O sucesso foi tão grande que ganhou uma réplica quase idêntica construída na China.
Flickr Pere Vilajoana
Colmar (França)
Com cerca de 70 mil habitantes, parece saída de um conto de fadas. Suas casas coloridas e canais inspiraram cenários de animações e atraem turistas o ano inteiro.
Pierre Blaché pexels
Veneza (Itália)
Com cerca de 260 mil habitantes, foi construída sobre milhões de estacas de madeira cravadas no fundo da lagoa. Mesmo após séculos, muitas dessas estruturas ainda sustentam a cidade.
Neil Morrell por Pixabay
Reykjavík (Islândia)
A capital tem cerca de 140 mil moradores e utiliza energia geotérmica para aquecer casas e ruas. O calor vem diretamente do subsolo vulcânico, reduzindo custos e poluição.
Imagem de Rebecca L por Pixabay
Bruges (Bélgica)
Com aproximadamente 120 mil habitantes, mantém um centro histórico medieval muito preservado. Seus canais renderam o apelido de ?Veneza do Norte?.
Imagem de Dimitris Vetsikas por Pixabay
Capadócia (Turquia)
A região abriga várias cidades com milhares de habitantes e impressiona pelas construções subterrâneas. Algumas foram escavadas há milênios para servir de abrigo e defesa.
Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
Monaco (Mônaco)
Com cerca de 39 mil habitantes, é um dos menores países do mundo. Apesar disso, tem altíssima densidade e uma das maiores rendas per capita do planeta.
Imagem de Gerhard Bögner por Pixabay
Rovaniemi (Finlândia)
Tem cerca de 63 mil moradores e fica no Círculo Polar Ártico. É conhecida como a ?terra oficial do Papai Noel? e recebe turistas mesmo no inverno extremo.
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Tallinn (Estônia)
Com cerca de 450 mil habitantes, combina um centro medieval preservado com forte digitalização. É considerada uma das cidades mais conectadas da Europa.