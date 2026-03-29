Como se estima a idade de uma árvore; veja o método científico
Por Flipar
Durante as estações mais quentes e úmidas, o crescimento é mais acelerado e a madeira formada tende a ser mais clara. Já em períodos frios ou secos, o desenvolvimento diminui e os anéis ficam mais escuros e densos.
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Essa alternância de cores cria padrões visíveis no interior do tronco. Ao contar esses anéis, os pesquisadores conseguem estimar quantos anos a árvore viveu, além de identificar variações climáticas ao longo da sua existência.
imagem gerada por i.a
Para realizar a análise sem danificar o organismo, especialistas utilizam um instrumento chamado trado de incremento. Ele permite retirar uma pequena amostra cilíndrica do tronco sem comprometer a saúde da árvore.