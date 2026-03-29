Muro de Berlim dividiu a Alemanha por 28 anos; conheÃ§a sua histÃ³ria

Por Flipar
Durante a madrugada daquele domingo, a fronteira entre as Alemanhas Ocidental e Oriental foi delimitada com barreiras e cercas de arame farpado por obra de soldados do lado leste germÃ¢nico.
O muro criou uma separaÃ§Ã£o fÃ­sica entre a ocidental RepÃºblica Federal da Alemanha (RFA), alinhada ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, e a oriental RepÃºblica DemocrÃ¡tica AlemÃ£ (RDA), sob a influÃªncia comunista dos soviÃ©ticos.
O fechamento da fronteira, que se estendia por 164 quilÃ´metros, foi uma reaÃ§Ã£o do governo socialista da Alemanha Oriental Ã  fuga em larga escala de seus habitantes para o lado ocidental.
Em meio Ã  crise econÃ´mica, centenas de milhares de alemÃ£es orientais haviam se deslocado desde 1949 para a Alemanha Ocidental em busca de melhores condiÃ§Ãµes de vida e tentando escapar do centralizador governo local.
A mobilizaÃ§Ã£o de soldados para a construÃ§Ã£o da barreira fez parte de um plano secreto da Alemanha Oriental, batizado de OperaÃ§Ã£o Rosa.
A operaÃ§Ã£o, que pegou de surpresa as populaÃ§Ãµes dos dois lados, assim como o governo dos Estados Unidos, levou apenas cinco horas para bloquear as duas zonas berlinenses.
A cidade, entÃ£o com quatro milhÃµes de habitantes, acordou com famÃ­lias, amigos e trabalhadores bruscamente separados. Houve relatos de que atÃ© recÃ©m-nascidos acabaram distanciados de suas mÃ£es pela medida repentina, sem aviso prÃ©vio.
No mesmo dia, o governo da Alemanha Oriental deslocou 10 mil homens para evitarem protestos e tentativas de sabotar o bloqueio.
Tempos depois, as barreiras foram transformadas pelas autoridades orientais em um muro de concreto.
Nos anos seguintes, houve casos de pessoas que conseguiram driblar a barreira das mais diversas formas e entrar na Alemanha Ocidental.
Uma das fugas mais espetaculares aconteceu em 5 de outubro de 1964, quando cerca de 60 pessoas se deslocaram por meio de um tÃºnel escavado por um grupo de jovens berlinenses a partir de uma padaria abandonada.
Com as seguidas fugas, o governo oriental passou a reforÃ§ar a seguranÃ§a do muro com guardas autorizados a atirar em quem tentasse atravessar a barreira de concreto.
Estima-se que mais de 150 mil pessoas foram assassinadas quando tentavam fugir apÃ³s o aumento da repressÃ£o na Ã¡rea por parte do governo socialista.
O Muro de Berlim dividiu a capital alemÃ£ por 28 anos, de 1961 atÃ© a passagem de 9 para 10 de novembro de 1989, quando uma multidÃ£o munida de pÃ¡s, picaretas e outros instrumentos comeÃ§ou a demolir a estrutura de concreto.
A queda do Muro de Berlim foi uma consequÃªncia do desmoronamento do bloco comunista, em meio Ã  grave crise econÃ´mica e polÃ­tica. No fim de 1991, ocorreria a dissoluÃ§Ã£o da UniÃ£o SoviÃ©tica, que levaria as 15 ex-repÃºblicas a se tornarem paÃ­ses independentes.
