O fechamento da fronteira, que se estendia por 164 quilÃ´metros, foi uma reaÃ§Ã£o do governo socialista da Alemanha Oriental Ã fuga em larga escala de seus habitantes para o lado ocidental.
Em meio Ã crise econÃ´mica, centenas de milhares de alemÃ£es orientais haviam se deslocado desde 1949 para a Alemanha Ocidental em busca de melhores condiÃ§Ãµes de vida e tentando escapar do centralizador governo local.
A mobilizaÃ§Ã£o de soldados para a construÃ§Ã£o da barreira fez parte de um plano secreto da Alemanha Oriental, batizado de OperaÃ§Ã£o Rosa.
A operaÃ§Ã£o, que pegou de surpresa as populaÃ§Ãµes dos dois lados, assim como o governo dos Estados Unidos, levou apenas cinco horas para bloquear as duas zonas berlinenses.
No mesmo dia, o governo da Alemanha Oriental deslocou 10 mil homens para evitarem protestos e tentativas de sabotar o bloqueio.
Tempos depois, as barreiras foram transformadas pelas autoridades orientais em um muro de concreto.
Nos anos seguintes, houve casos de pessoas que conseguiram driblar a barreira das mais diversas formas e entrar na Alemanha Ocidental.
Uma das fugas mais espetaculares aconteceu em 5 de outubro de 1964, quando cerca de 60 pessoas se deslocaram por meio de um tÃºnel escavado por um grupo de jovens berlinenses a partir de uma padaria abandonada.
Com as seguidas fugas, o governo oriental passou a reforÃ§ar a seguranÃ§a do muro com guardas autorizados a atirar em quem tentasse atravessar a barreira de concreto.