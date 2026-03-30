Bela, acessível e longe dos furacões: conheça a ilha de Curaçao, um paraíso na América do Sul
Por Flipar
A ilha conta com aproximadamente 40 praias, principalmente na Costa Oeste, ideais para mergulho e snorkel, enquanto o litoral Norte é conhecido pelo mar mais agitado e seu relevo rochoso.
Flickr - Thank You (25 Millions ) views
A cidade também guarda memórias importantes do passado colonial e da diáspora africana ? a escravidão foi abolida por lá em 1863 ?, preservadas em espaços culturais como o Museu Kurá Hulanda, inaugurado em 1999.
Flickr - -JvL
Entre os atrativos turísticos estão locais históricos como o Netto Bar, além da destilaria Landhuis Chobolobo, onde é produzido o popular licor Blue Curaçao, preparado com laranjas nativas da ilha.
Reprodução/Freepik
A ilha também possui uma forte veia artística, visível nos murais gigantes de street art no bairro de Scharloo e nas icônicas esculturas Chichi, bonecas coloridas que representam a "irmã mais velha" da cultura local.