Depósito de ‘Onkalo’ vai armazenar resíduos radioativos por 100 mil anos na Finlândia
Por Flipar
Cem mil anos atrás, por exemplo, a Terra era habitada por mamutes-lanosos, e os primeiros humanos começavam a se aventurar para além do continente africano.
flickr - Thomas Quine
O complexo subterrâneo está localizado próximo à usina nuclear de Olkiluoto, na cidade de Eurajoki, que fica a cerca de 270 km da capital Helsinque.
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O termo Onkalo, que significa "caverna" em finlandês, não é apenas simbólico, mas reflete a ambição do empreendimento.
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Criado pela Posiva, empresa finlandesa especializada em gerenciamento de resíduos, o projeto consiste em uma complexa rede de túneis e câmaras escavados a 450 metros abaixo da superfície.
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Ao visitar o projeto antes do seu fechamento definitivo, uma jornalista da BBC relatou que o trajeto até a estação de serviço, localizada a 437 metros de profundidade, leva cerca de 15 minutos de carro.
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Durante o percurso pelo túnel de 4,5 quilômetros, a repórter destacou as paredes formadas por rocha sólida e a iluminação escassa do ambiente.
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Segundo ela, em certos trechos o piso fica úmido e coberto de lama, evidenciando as condições hostis do local e pouco adequadas para a presença humana.
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Os resíduos nucleares serão selados em recipientes herméticos e colocados cuidadosamente em cavidades verticais.
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Para assegurar máxima segurança e precisão, a operação será conduzida por robôs especialmente desenvolvidos, eliminando qualquer contato direto com humanos.
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Com 5,5 milhões de habitantes, a Finlândia é conhecida por suas paisagens deslumbrantes e qualidade de vida elevada.
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O país fica localizado no norte da Europa e faz fronteira com Suécia, Noruega e Rússia.
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Por abrigar uma grande quantidade de lagos e florestas, a Finlândia ganhou o apelido de "terra dos mil lagos".
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Sua capital, Helsinque, é uma charmosa cidade costeira que mistura modernidade com tradições nórdicas.
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Além disso, o país também é famoso por seu sistema educacional exemplar e alto índice de felicidade, liderando frequentemente rankings globais neste segmento.
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O inverno rigoroso da Finlândia é compensado pela beleza das auroras boreais e pelas longas noites de verão, marcadas pelo fenômeno do sol da meia-noite.
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A Finlândia também tem uma rica herança cultural, com as tradições dos sámi, o povo indígena do norte da Escandinávia, e uma paixão nacional pela sauna.
site finland.fi
O país é uma democracia parlamentar e membro da União Europeia desde 1995. Também é reconhecida por sua política de igualdade e sustentabilidade.