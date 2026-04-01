1º de abril: como surgiu o ‘Dia da Mentira’

Uma das versões mais difundidas remete à França do século XVI, quando o calendário ainda marcava o início do ano no fim de março. As comemorações se estendiam até o dia 1º de abril, com festas e trocas de presentes.
Em 1564, o rei Carlos IX determinou a adoção de um novo calendário, que fixava o Ano Novo em 1º de janeiro. A mudança, no entanto, não foi assimilada rapidamente por toda a população.
Domínio público
Muitas pessoas continuaram seguindo o costume antigo, seja por desconhecimento ou resistência. Por isso, passaram a ser alvo de brincadeiras e convites falsos, sendo chamadas de ?tolos de abril?.
Imagem gerada por i.a
Na França, surgiu ainda a tradição do ?poisson d?avril?, em que um peixe de papel é colado nas costas de alguém sem que a pessoa perceba. A prática virou símbolo das pegadinhas típicas da data.
Imagem gerada por i.a
Com o tempo, o costume se espalhou por diversos países e ganhou novas formas. Hoje, o 1º de abril é associado a trotes, notícias fictícias e brincadeiras, mantendo viva uma tradição que começou há séculos.