Perigos da natureza na Austrália: o que pode representar uma ameaça para as pessoas
Por Flipar
Casuar: frequentemente citado como a ave mais perigosa do mundo, principalmente por causa de suas garras afiadas e extremamente fortes. Com um golpe, pode causar ferimentos graves, sobretudo quando se sente ameaçado.
Anja Schröder por Pixabay
Ele é reservado e evita contato, mas pode atacar se provocado. Seus chutes são rápidos e direcionados, capazes de atingir áreas vitais e causar acidentes sérios.
Kreingkrai Luangchaipreeda por Pixabay
Gympie-gympie: Imagine que você está ali, fazendo uma trilha gostosa num domingo de sol e de repente sente uma dor incontrolável que não veio de nenhum animal, mas sim de uma? planta!
wikimedia commons Steve Fitzgerald
Trata-se da ?gympie-gympie?, conhecida popularmente como ?gympie-ferrão?, uma planta encontrada na região leste da Austrália. Essa folhinha que parece inofensiva é capaz de inocular uma toxina poderosa que causa dores fortes por semanas.
wikimedia commons Kaviyadharshini Selvakumar
Tem até uma árvore, a ?gympie-gigante?, que pode atingir 40 metros de altura!
wikimedia commons Steve Fitzgerald
Peixe-pedra: Com apenas 40cm e cerca de 2,4kg, o peixe-pedra é um dos animais mais perigosos da Austrália e do mundo, devido ao seu alto índice de toxicidade.
Andrea Bohl por Pixabay
Cobra-da-morte: Não se deixe enganar pelo tamanho ? elas não costumam passar de um metro de comprimento. Essas cobras têm um ataque muito rápido e uma picada pode matar uma pessoa em até seis horas!
Wikimedia Commons/Petr Hamerník
Taipan-do-interior: Também conhecida como ?cobra-feroz?, essa cobra costuma ser extremamente agressiva e seu veneno pode matar várias pessoas com uma só picada.
Karsten Paulick por Pixabay
Arraia-de-cauda-curta: É considerada a maior espécie de arraia do mundo e habita as costas da Austrália e da Nova Zelândia. Apesar de não serem animais agressivos por natureza, eles vão se defender caso se sintam ameaçados.
idefix por Pixabay
Seu veneno é complexo e poderoso. Além de causar dores no local da picada, suas toxinas afetam o sistema circulatório e respiratório das vítimas.
Francisco Davids por Pexels
Polvo-de-anéis-azuis: Você que assistiu a ?Professor Polvo? e ficou encantado, melhor tomar cuidado. Essa espécie que vive na Austrália é altamente venenosa e há vários registros de acidentes fatais com humanos por lá.
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Tubarão-cabeça-chata: Esse tubarão adora águas rasas, costuma ser agressivo e pode aparecer inclusive em água doce! Nem banho de rio está a salvo na Austrália?
wikimedia commons Albert Kok
Água-viva-caixa-australiana?: é transparente e considerada um dos animais mais perigosos do mundo. Também conhecida como ?vespa-do-mar?, essa água-viva tem veneno que pode atingir o coração, o sistema nervoso e as células da pele de uma pessoa. Ele é tão doloroso que a vítima entra em colapso e se afoga antes mesmo de conseguir sair do mar.