Oceanos, mares, golfos e baías são grandes massas de água salgada, mas têm diferenças sutis; saiba
Por Flipar
Muitos mares ficam próximos aos continentes e acabam sofrendo uma maior influência das atividades humanas, ação direta dos sedimentos e atividades das regiões costeiras.
Flickr Tomasz Mostowski
Exemplos de mares são o Mediterrâneo, historicamente o berço de muitas civilizações, e o Mar Vermelho com sua importância estratégica moderna devido ao Canal de Suez, que conecta o comércio global.
Wikimedia Commons/Sergey A. Demidov
As baías e os golfos, por outro lado, são reentrâncias do mar ou do oceano que avançam para o interior do continente, mas variam principalmente em escala e formato.
Flickr LUIS BOETTNER
A baía é tipicamente menor e possui um formato semicircular ou de ferradura, com águas mais calmas e proteção natural contra ventos e tempestades, o que historicamente favoreceu a fundação de portos e cidades litorâneas.
Micha? por Pixabay
Um exemplo conhecido é a Baía de Guanabara, fundamental para a história e o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Em suma, oceanos são globais, mares são regionais e golfos e baías são locais.
Reprodução do X @TripTravelTrs
Outros destaques são as Baías de São Francisco, fundamental para a economia e logística da costa oeste dos Estados Unidos, e a Baía de Hudson, com grande importância ecológica e histórica na exploração do norte canadense.