Pouco falada, Vitória é uma das cidades com melhor qualidade de vida do Brasil; conheça
Por Flipar
Localizada em uma ilha no Sudeste, a cidade capixaba equilibra o desenvolvimento urbano com a preservação de áreas naturais, apresentando indicadores positivos de renda, educação e longevidade segundo dados do IBGE e da FGV.
Reprodução do instagram @historia.capixaba
Sua geografia peculiar, cercada por baías e praias como a de Camburi, aliada ao clima tropical e marcos culturais como o Convento da Penha, reforça o apelo ambiental e o bem-estar local.
Tavelini/Wikimédia Commons
Além dos atrativos naturais, a cidade oferece serviços de saúde estruturados, mobilidade eficiente e um custo de vida mais equilibrado em comparação a metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro.
Denis Rizzol/Wikimédia Commons
Especialistas avaliam que o protagonismo de cidades médias bem estruturadas é uma tendência para quem busca fugir dos desafios dos grandes centros urbanos.
Reprodução do Flickr Fabiano Caetano
Fundada em 1551 durante o período colonial português, Vitória surgiu inicialmente como uma estratégia defensiva contra ataques indígenas e estrangeiros, o que explica a escolha de sua localização insular e estratégica.
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A cidade é formada principalmente pela chamada Ilha de Vitória, além de várias ilhas menores e uma pequena área continental, conectadas ao restante da região por pontes modernas.
Pratti/Wikimédia Commons
Vitória integra a Região Metropolitana da Grande Vitória, ao lado de municípios como Vila Velha, Serra e Cariacica, formando um importante centro urbano e econômico regional.
Priscus/Wikimédia Commons
A economia local é impulsionada por um dos complexos portuários mais importantes da América Latina ? especialmente os portos de Vitória e Tubarão ?, além de um setor de serviços em constante expansão.
Reprodução do Flickr Caio Augusto
Culturalmente, a capital preserva tradições capixabas, com destaque para a culinária típica baseada em frutos do mar, como a popular moqueca capixaba, preparada em panelas de barro feitas pelas artesãs de Goiabeiras.
Wikimedia Commons/Eloy Olindo
Com cerca de 322 mil habitantes, Vitória é um destino que surpreende pela organização, pela hospitalidade de seu povo e pela beleza natural que se integra harmoniosamente à arquitetura urbana. Uma verdadeira joia brasileira!