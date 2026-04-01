Elegantes ou bregas? Broches voltam à moda e ganham destaque nas passarelas
Por Flipar
Atualmente, além de decorativos, os broches também são usados para ajustar silhuetas e criar drapeados ? técnicas de modelagem que criam dobras, franzidos ou ondulações ? improvisados, reforçando sua versatilidade e destaque na moda contemporânea.
Reproduc?a?o
Já no século 20, a moda transformou o broche em item criativo e versátil, presente tanto em looks clássicos quanto modernos. Hoje, ele pode ser usado para personalizar blazers, camisas, suéteres e até bolsas e mochilas