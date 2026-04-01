Rio quase fervente na Amazônia peruana intriga cientistas e atrai visitantes
Por Flipar
Localizado na Amazônia, mas no lado peruano, o rio Shanay-Timpishka integra a floresta tropical do Peru. Por isso, muita gente acaba pensando, de forma equivocada, que ele fica no Brasil.
Reprodução / Devlin Gandy ... -
A água costuma ter temperaturas médias entre 45 °C e 60 °C ao longo do curso.
Em alguns trechos, pode atingir cerca de 90 °C a 99 °C, próximo do ponto de fervura.
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Especialistas tratavam com desconfiança a possibilidade de existir um rio de altas temperaturas na floresta por não haver registro de nenhum vulcão subterrâneo na Amazônia - principal fonte termal geotérmica.
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Mas o aquecimento do Shanay-Timpishka é explicado por sistemas geotérmicos profundos (falhas e circulação de água subterrânea aquecida), não por um vulcão.
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O rio tem cerca de 6,5 quilômetros de extensão, podendo chegar a aproximadamente 30 metros de largura. Em alguns trechos, atinge até cerca de 4,5 metros de profundidade.
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Para povos indígenas da região, incluindo tradições associadas aos incas, o rio era visto como um lugar sagrado e poderoso. Ele era ligado a forças espirituais da natureza, sendo respeitado e cercado de significado ritual.
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O rio Shanay-Timpishka ganhou atenção científica apenas no século XXI, quando passou a ser estudado de forma científica com mais profundidade.
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As primeiras pesquisas detalhadas sobre o rio quente foram conduzidas a partir de 2011, pelo geocientista Andrés Ruzo.
Instagram @andresruzo
A região ao redor do rio ainda é habitada por comunidades indígenas da Amazônia peruana. Esses povos mantêm tradições ancestrais e consideram o local sagrado e de grande importância cultural.
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O rio Shanay-Timpishka tem grande importância ambiental por abrigar um ecossistema único, com espécies adaptadas ao calor extremo.
Ele também contribui para estudos científicos sobre geotermia e biodiversidade na Amazônia peruana.
Shanay-Timpishka, o rio peruano que ferve no meio da Amazônia - Divulgação
Como atrativo turístico, desperta curiosidade mundial por suas águas quase ferventes em plena floresta.
Visitantes são atraídos pela paisagem incomum e pelo valor cultural ligado às tradições locais.
Shanay-Timpishka, o rio peruano que ferve no meio da Amazônia - Divulgação
A visita exige cuidados, com acompanhamento local e respeito às áreas sagradas e protegidas.
Animais que caem na água podem morrer devido às altas temperaturas, o que reforça os riscos do local.