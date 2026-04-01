A única das Américas com selo ambiental renomado: Ilha dos Arvoredos, em São Paulo, é acessível apenas por guindaste
Por Flipar
Trata-se da Ilha dos Arvoredos, localizada a cerca de 1,6 quilômetro da Praia de Pernambuco, no Guarujá, e tem uma área aproximada de 36 mil metros quadrados, sendo um marco da sustentabilidade e inovação tecnológica no litoral paulista.
Divulgac?a?o/Reggys Santos
O projeto foi idealizado pelo engenheiro Fernando Eduardo Lee entre as décadas de 1950 e 1960 com a proposta de criar um espaço autossustentável em energia e água, algo bastante inovador para a época.
Divulgação/Fundação Fernando Lee
Atualmente, a gestão é realizada pela Fundação Fernando Eduardo Lee em parceria com a Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp), que participa de pesquisas em áreas como energias renováveis, arquitetura sustentável e plantas medicinais.
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A ausência de um ponto seguro para embarque convencional levou à adoção do sistema de içamento como solução estrutural permanente. No processo, visitantes são transportados em uma gaiola metálica suspensa, preparada para suportar as condições variáveis do mar.
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Uma das características mais marcantes desse sistema é a estrutura chamada "Fênix", uma base de concreto instalada a cerca de 30 metros acima do nível do mar que pesa cerca de 90 toneladas.
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Com o tempo, essa solução técnica passou a integrar o próprio roteiro turístico da ilha, que reúne mais de 90 atrativos ligados à sustentabilidade e à história da inovação ambiental no país.
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Em 2024, a ilha se tornou a única das Américas e do Hemisfério Sul a receber o selo internacional Green Key, reconhecimento concedido a empreendimentos comprometidos com práticas sustentáveis.
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O certificado é mantido por meio de auditorias periódicas que avaliam o uso de recursos naturais e a gestão de resíduos. A proposta original de Fernando Lee é considerada pioneira no Brasil por antecipar conceitos hoje associados ao desenvolvimento sustentável.
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Gerida pelo Projeto Mundo Sustentável, a visitação fomenta um ciclo no qual o ecoturismo financia a manutenção deste ecossistema único. Interessados devem realizar agendamento prévio pelos canais oficiais da fundação ou acompanhar as redes sociais do projeto para verificar a disponibilidade de datas e roteiros.