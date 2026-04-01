Músicas preferidas de Steve Jobs, que inspiravam o gênio da tecnologia
Por Flipar
Mas o empresário também tinha um lado menos conhecido: um gosto artístico sensível, especialmente quando se tratava de música. E usava a sonoridade a seu favor como forma de inspiração.
Mark Mathosian / Flickr
1. "Imagine" - John Lennon: Um hino atemporal sobre paz, unidade e um mundo sem fronteiras, a música captura o idealismo e a esperança que permeavam a visão de Jobs para o futuro.
Reprodução/YouTube
A letra inspiradora da música, com seus versos simples e melodia cativante, pode ter servido como combustível para sua busca por criar produtos inovadores.
wikimedia commons Bernard Gotfryd
2. "Hard Headed Woman" - Cat Stevens: Lançada em 1970 no álbum Tea for the Tillerman, esta música explora o estilo folk-rock do cantor britânico Cat Stevens.
wikimedia commons A&M Records
A letra fala sobre os desafios e recompensas de um relacionamento com uma mulher de personalidade forte, refletindo uma busca por amor e compreensão.
wikimedia commons Penni Gladstone
3. "Highway 61 Revisited" - Bob Dylan: Título de uma das faixas e do álbum lançado em 1965, essa é uma das músicas mais emblemáticas de Bob Dylan.
wikimedia commons
Rowland Scherman
A letra, que mistura referências bíblicas e culturais, exemplifica o estilo surrealista e provocador de Dylan, simbolizando uma jornada de descoberta e desafio.
flickr Jean-Luc
4. "Variações Goldberg" - Johann Sebastian Bach (interpretadas por Glenn Gould): As "Variações Goldberg", conhecidas por sua complexidade técnica e profundidade emocional, são uma das obras-primas de Bach, compostas em 1741.
wikimedia commons
Elias Gottlob Haussmann
Glenn Gould, pianista canadense, é famoso por suas interpretações brilhantes dessa obra, especialmente nas gravações de 1955 e 1981.
wikimedia commons Don Hunstein
5. "Truckin'" - The Grateful Dead: Lançada em 1970 no álbum "American Beauty", é uma das músicas mais conhecidas da banda norte-americana de rock Grateful Dead.
flickr Chris Stone
Com sua mistura de rock, blues e folk, a canção é uma celebração do estilo de vida nômade e das experiências coletivas da banda na estrada, resumida na famosa frase "What a long, strange trip it's been" ("Que viagem longa e estranha tem sido").
flickr Chris Stone
6. "Late for the Sky" - Jackson Browne: Esta música, conhecida por sua melancolia, é a faixa-título do álbum lançado em 1974 por Jackson Browne.
wikimedia commons John Edwards
7. "Blue in Green" - Miles Davis: É uma das faixas do álbum Kind of Blue de 1959, considerado um dos maiores discos de jazz de todos os tempos.
wikimedia commons Mallory1180
Composta por Miles Davis, a canção é conhecida por sua beleza melódica e atmosfera contemplativa, exemplificando o estilo "modal" do álbum.
William P. Gottlieb/Wikimedia Commons
8. "Beast of Burden" - The Rolling Stones: Lançada em 1978 no álbum Some Girls, "Beast of Burden" é uma balada de rock que destaca o talento dos Rolling Stones em criar músicas cativantes e emocionantes.
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A canção aborda temas de amor e compromisso, com vocais poderosos de Mick Jagger e a guitarra característica de Keith Richards.
Reprodução/@therollingstones
9. "Won't Get Fooled Again" - The Who: A faixa do álbum Who's Next, de 1971, é considerada um hino do rock clássico. Cheia de crítica social, a música é uma declaração de resistência contra a repetição dos erros do passado.
flickr Heinrich Klaffs
10. "Blowin' in the Wind" - Peter, Paul and Mary: Embora originalmente escrita e gravada por Bob Dylan, a versão de Peter, Paul and Mary, lançada em 1963, ajudou a popularizar a canção.
"Blowin' in the Wind" tornou-se um hino dos movimentos de direitos civis e paz, com suas perguntas retóricas sobre liberdade, justiça e igualdade ressoando amplamente.
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A paixão de Jobs pela música se estendia além de simplesmente ouvir suas faixas favoritas. Ele se envolvia ativamente na indústria musical, inclusive colaborando com artistas para a criação de playlists para o iTunes.