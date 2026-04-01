Técnica inovadora usa resíduos de jabuticaba para proteção da saúde
Por Flipar
Para resolver isso, os cientistas criaram uma espécie de ?proteção natural? ao redor das bactérias. Essa proteção é feita com ingredientes como casca de jabuticaba e óleo de pequi, formando uma barreira que ajuda os probióticos a resistirem melhor.
Fabiano Bastos/Embrapa
A inovação tem grande utilidade prática, pois permite que alimentos não lácteos também passem a oferecer benefícios à saúde intestinal. Isso amplia as opções para pessoas com restrições alimentares ou que buscam alternativas mais variadas.
A jabuticaba, além de saborosa, tem papel importante nesse processo. Sua casca é rica em compostos antioxidantes e, nesse caso, ainda ganha valor ao ser reaproveitada como parte da tecnologia, evitando desperdício.
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Na prática, a novidade pode levar ao desenvolvimento de novos produtos mais saudáveis no mercado. Com isso, os consumidores passam a ter acesso facilitado a alimentos funcionais, que contribuem para o equilíbrio do organismo de forma simples e natural.
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Nativa da Mata Atlântica, a jabuticaba é considerada uma joia nacional. Objeto de inúmeras pesquisas, a fruta é constantemente associada à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.