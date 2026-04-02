Casa de Cabangu: local onde nasceu Santos Dumont ganha reforma e reabre ao público após 10 meses fechado
Por Flipar
O museu oferece aos visitantes um mergulho na rotina do inventor, exibindo objetos pessoais como seu chapéu panamá e ferramentas de fazenda, além de espaços temáticos dedicados a figuras como a aviadora Anésia Pinheiro Machado.
Reproduc?a?o/TV Globo
A cidade surgiu ainda no período colonial com a abertura do Caminho Novo da Estrada Real, rota importante para o transporte de ouro entre Minas e o litoral, e inicialmente recebeu o nome de Palmyra, sendo rebatizada em 1932 em homenagem ao inventor.