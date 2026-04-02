Jaguariúna, no interior de São Paulo, se consolida em ranking de cidades mais tecnológicas do Brasil
Por Flipar
O desempenho resulta de uma avaliação ampla baseada em 74 indicadores distribuídos em áreas como mobilidade, educação, economia, urbanismo, tecnologia, saúde, segurança e governança, entre 656 municípios brasileiros.
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Esses resultados refletem avanços estruturais consistentes, como cobertura total de água encanada, altos índices de coleta e tratamento de esgoto e ampla cobertura de resíduos residenciais.
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A conectividade também foi outro ponto de destaque, com velocidade média elevada de internet e cobertura de 5G em 99% do município, favorecendo atividades econômicas, serviços digitais e integração urbana.
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Na educação, indicadores como alta qualificação docente, bom desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e baixos índices de abandono escolar contribuíram para a excelente posição nacional.
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No campo econômico, a cidade dispõe de um mercado de trabalho diversificado, aumento de empregos e empresas, forte presença do setor de tecnologia e alto PIB per capita (R$ 247 mil em 2023).
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Localizada na Região Metropolitana de Campinas, Jaguariúna é conhecida também pela preservação ambiental, com áreas verdes e projetos sustentáveis que contribuem para o bem-estar da população.
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No turismo, um dos destaques é o passeio turístico de Maria Fumaça, que sai de Campinas passa pelo Museu Ferroviário, onde é possível ver peças e fotos sobre a história e tradição das locomotivas na região.
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Segundo o Censo do IBGE, em 2022 a cidade tinha 59.347 habitantes distribuídos em 141,391 km². Esse fator é importante porque mostra que o bom desempenho não depende do tamanho populacional, mas da qualidade da gestão urbana e dos serviços.
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A proximidade com Campinas e a presença de atividades industriais e de serviços já davam relevância regional ao município, mas o ranking colocou Jaguariúna como exemplo de cidade média com planejamento urbano consistente e indicadores estáveis ao longo do tempo.