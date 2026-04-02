Conheça os prêmios EGOT e artistas que conquistaram essa raridade
Por Flipar
À época, questionado sobre seus planos para o futuro, o ator, ao mencionar o desejo de vencer os quatro principais, usou a sigla ?EGOT?. .Veja alguns artistas vivos ou mortos com esse título especial.
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Elton John (1947-) - Com o Emmy recebido em janeiro de 2024 por Melhor Especial de Variedades, o cantor Elton John passou a ser detentor do EGOT. Ele é um dos produtores do especial "Elton John: O Show da Despedida" e, por isso, recebeu a estatueta do prêmio da Televisão.
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Viola Davis (1965- ) - A atriz, entre outros prêmios, foi contemplada com o Grammy de ?Melhor Gravação de Audiobook, Narração e Gravação? graças à narração de sua autobiografia, o livro ?Finding Me? (?Em Busca de Mim?, no Brasil), em 2023.
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Richard Rodgers (1902-1979) - Embora ainda não existisse o termo na época, o compositor foi o primeiro a conquistar o ?EGOT?, em 1962. Ele chegou a compor mais de 900 canções e quarenta musicais para Broadway, além de trilhas para cinema e televisão.
Wikimedia Commons Al Aumuller
Helen Hayes (1900-1993) - Conhecida como ?a primeira dama do teatro estadunidense?, Hayes é reverenciada até hoje pois foi a primeira mulher da história a conquistar os quatro prêmios.
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Rita Moreno (1931-) - É a primeira artista não-americana a conseguir o feito. A atriz porto-riquenha, que conquistou o Oscar pelo clássico ?Amor, Sublime Amor?, está com 91 anos e vive a avó de Toretto (Vin Diesel) em Velozes e Furiosos 10.
Wikimedia Commons John Ferguson
John Gielgud (1904-2000) - Além de diretor, ele também foi um dos atores britânicos de teatro mais importantes do século XX. Chegou aos quatro prêmios quando conquistou o Emmy em 1991 por seu papel na minissérie ?Summer?s Lease?.
Wikimedia Commons Allan warren
Audrey Hepburn (1929-1993) - A atriz se tornou um ícone dos anos 50, nos EUA, tamanha a popularidade que atingiu. O canal de TV ?VH1? a colocou em 34º na lista dos ?200 Maiores Ícones da Cultura Pop de Todos os Tempos?.
Wikimedia Commons Bud Fraker
Marvin Hamlisch (1944-2012) - Foi um compositor e maestro norte-americano. Ele e Richard Rodgers foram os únicos a vencerem o Pulitzer (prêmio dado na área do jornalismo, literatura ou composição musical), além dos quatro principais.
Wikimedia Commons John Mathew Smith
Jonathan Tunick (1938-) - É um orquestrador, diretor musical e compositor norte-americano. Tunick tem uma banda, os "Broadway Moonlighters". Ganhou o Oscar pelo filme ?Um Pouco de Música Noturna?, de 1977.
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Mel Brooks (1926-) - O cineasta ganhou o Emmy, o Oscar e o Tony pela mesma produção: a comédia ?Primavera para Hitler?. Se tornou a 8ª pessoa a conquistar o ?EGOT?.
Wikimedia Commons Angela George
Mike Nichols (1931-2014) - O cineasta começou sua carreira em 1950 e venceu o Oscar de Melhor Diretor pelo filme ?A Primeira Noite de Um Homem? (1967), que foi apenas o segundo filme que o ator Dustin Hoffman estrelou.
Wikimedia Commons McManus
Whoopi Goldberg (1955-) - A lendária atriz, que também é comediante, cantora, ativista e apresentadora, chegou ao ?EGOT? quando venceu o Tony Award em 2002, pela peça ?Positivamente Millie?.
Wikimedia Commons Daniel Langer
Scott Rudin (1958-) - Scott produziu diversos filmes importantes em Hollywood, entre eles, ?Onde os Fracos Não Têm Vez?, que lhe rendeu um Oscar. Em 2010, foi eleito pelo jornal britânico The Guardian a sétima pessoa mais poderosa da indústria cinematográfica.
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Robert Lopez (1975-) - Este compositor já ganhou o Oscar duas vezes por canções originais em ?Frozen? (2013) e ?Viva: a Vida é uma Festa? (2017). Foi o artista mais jovem a vencer os quatro prêmios, aos 39 anos, e tudo em uma década!
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Andrew Lloyd Webber (1948-) - Ganhou o Oscar, o Grammy e o Tony pelo mesma obra: ?Evita?, baseada na vida da atriz argentina Eva Perón.
Wikimedia Commons Daniel Kruczynski
Tim Rice (1944-) - Colaborou com Andrew Lloyd em alguns projetos, inclusive em ?Evita?. É dele a famosa canção ?A Whole New World?, tema do filme ?Aladdin?.
Wikimedia Commons Thecharmschool
John Legend (1978-) - O cantor e compositor norte-americano se tornou o primeiro homem negro e a segunda pessoa mais jovem a conquistar o ?EGOT?, aos 40 anos de idade. Prestígio!
Wikimedia Commons Toglenn
Alan Menken (1949-) - Mais um compositor norte-americano que conquista o ?EGOT?. Alan é famoso por compor trilhas de diversos filmes dos Estúdios Disney, como ?A Pequena Sereia?, ?A Bela e a Fera?, ?Aladdin? e ?Pocahontas?, por exemplo.
Wikimedia Commons Sarah Ackerman
Jennifer Hudson (1981-) - Antes de ganhar fama, Hudson trabalhava como cantora em navios de cruzeiro. Ganhou destaque no filme ?Dreamgirls: Em Busca de um Sonho?, no qual venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.