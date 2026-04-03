Taylor Swift prepara casamento com Kelce para cerca de 150 convidados
Por Flipar
Além de faturar muito, a cantora disse que sua passagem pela Europa, que iniciou em maio de 2024, na França, impactou bastante pelas experiências pessoais inéditas às quais ela teve a chance de vivenciar.
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A cada show em determinada cidade, Taylor publicou fotos e mensagens carinhosas no Instagram, falando da emoção de passar pelo lugar e contar com a vibração dos fãs. Na foto, show em Madri, na Espanha.
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Nesta outra, a passagem de Taylor Swift por Dublin, capital da Irlanda. Nas redes sociais, refletindo a estratégia adotada nos shows, há fotos de modelitos mais provocantes e sensuais, bem como de outros mais elegantes e sofisticados.
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Após as apresentações no estádio San Siro, em Milão, ela declarou ter realizado sonho de conhecer o público da cidade italiana. ?Uau, Milão! Estes foram realmente dois dos meus públicos favoritos de todos os tempos?.
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Antes de chegar à Europa, a turnê The Eras Tour havia passado pelas Américas do Norte e Sul, pela Ásia e Oceania. Ela passou pelo Brasil em novembro de 2023 e pôs os fãs em polvorosa na busca por ingressos, com filas imensas, especialmente nos meios digitais.
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Os shows no Rio de Janeiro tiveram uma série de problemas, com fãs passando mal devido ao calor e a trágica morte da jovem Ana Clara Benevides na primeira apresentação. Com sensação térmica batendo nos 60 graus, uma das apresentações chegou a ser adiada.
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"The Eras Tour" foi a 6ª e mais recente turnê da carreira de Taylor Swift. Nos shows, a cantora perpassou vários períodos de sua carreira. O fato de não ter promovido três discos devido à pandemia levou a dar essa concepção mais global.