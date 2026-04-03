Teatro do Copacabana Palace passa a levar o nome de Fernanda Montenegro
?Para o Copacabana Palace, é uma honra imensurável que nosso teatro leve o nome de Fernanda. Ela ajudou a construí-lo como um ícone da cultura brasileira?, afirmou Ulisses Marreiros, diretor da Belmond (administradora do hotel) no país.
Após a cerimônia, o novo Teatro Fernanda Montenegro receberá leituras dramatizadas conduzidas pela própria atriz com textos de Nelson Rodrigues e Simone de Beauvoir.
Fernanda Montenegro nasceu em 16/10/1929, no Rio de Janeiro. Seu nome de batismo, porém, é Arlette Pinheiro Monteiro Torres. Aos 15 anos, ela fez um concurso para ser locutora da Rádio Ministério da Educação e Saúde, atual Rádio MEC.
Logo no primeiro ano, Montenegro atuou em "Baila Comigo", de Manoel Carlos. Ela já tinha tanto respeito que o papel de Sílvia Toledo foi feito "sob encomenda". Ainda em 81, fez "Brilhante".
A indicação de Fernanda Montenegro ao Oscar a tornou a primeira latino-americana e a única brasileira nomeada para Melhor Atriz nessa premiação. Em 2025, sua filha, Fernanda Torres, igualou o feito ao ser indicada pela performance em ?Ainda Estou Aqui?.