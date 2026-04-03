Só chorando: nomes inacreditáveis de bebês registrados no Brasil
Por Flipar
Veja os nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas.
Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequências)
Agrícola Beterraba Areia - Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural...
kumustaka por Pixabay
Alce Barbuda - Barbuda, não. Sou delicadinha.
myresb por Pixabay
Amazonas Rio do Brasil Pimpão - Esse aí curte a natureza do Brasil.
Imagem de mohamed Hassan por Pixabay
América do Sul Brasil de Santana - Aprendendo bastante sobre o país e o continente.
OpenClipart-Vectors por Pixabay
Amin Amou Amado - Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração.
Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado - Nasceu calminho que só ele...
Imagem de Oberholster Venita por Pixabay
Antônio Morrendo das Dores - Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino...
Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Aricléia Café Chá - Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho.
OpenClipart-Vectors por Pixabay
Asteroide Silvério - Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral.
Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay
Ava Gina - Ops.
Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Barrigudinha Seleida - Nasceu gorduchinha??
Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Bizarro Assada - Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar.
Savana Price por Pixabay
Céu Azul do Sol Poente - Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza.
Imagem de David por Pixabay
Chevrolet da Silva Ford - Sem dúvida, um talento para carros e caminhões.
Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Colapso Cardíaco da Silva - Ninguém merece...
Augusto Ordóñez por Pixabay
Disney Chaplin Milhomem da Silva - Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário.
OpenClipart-Vectors por Pixabay
Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco - A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão?
André Santana AndreMS por Pixabay
Dolores Fuertes de Barriga - Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes?
Pontep Luangon por Pixabay
Esparadrapo Clemente de Sá - Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô.
Imagem de missartem por Pixabay
Ilegível Inilegível - Além do erro em "Inelegível", o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger?
Imagem de David por Pixabay
Inocêncio Coitadinho - Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa.
- Imagem de 5638993 por Pixabay
Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar... Juntou tudo e deu nisso.
OpenClipart-Vectors por Pixabay
Lança Perfume Rodometálico de Andrade - Uau. Não tá puro, não.
Hanna Bazhyna por Pixabay
Marciano Verdinho de Antenas Longas - Será astronauta para investigar a vida em Marte
- Imagem de LedaniArt por Pixabay (crop)
Maria Privada de Jesus - "Mãe, anda logo, tô apertada"
André Santana AndreMS por Pixabay
Maria-você-me-mata - Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro...
OpenClipart-Vectors por Pixabay
Napoleão Sem Medo e Sem Mácula - Podem esbravejar, tô nem aí.
Imagem de CoxinhaFotos por Pixabay
Natal Carnaval - Entre o sagrado e o profano, diversão sempre.
OpenClipart-Vectors por Pixabay
Oceano Atlântico Linhares - Sempre perto do mar.
Agata pixabay
Otávio Bundasseca - O que quiseram dizer com isso?
OpenClipart-Vectors por Pixabay
Pacífico Armando Guerra - Cansei de ser calmo. Preparem-se!
MAKI? POR PIXABAY
Padre Filho do Espírito Santo Amém - Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha...
- OpenClipart-Vectors por Pixabay
Plácido e Seus Companheiros - Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol!
André Santana AndreMS por Pixabay
Restos Mortais de Catarina - Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites...