Banana mais consumida do mundo enfrenta ameaça, mas ciência busca solução
Por Flipar
De acordo com uma pesquisa recente, publicada na revista Nature Microbiology, um fungo chamado de mal-do-Panamá está ameaçando a produção global de bananas, assim como aconteceu com a banana Gros Michel no passado.
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Nos anos 1950, a Gros Michel foi dizimada por uma doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum raça 1, que impede o transporte de água e nutrientes na planta.
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A Cavendish, desenvolvida para resistir àquela primeira praga, agora enfrenta uma variação do mesmo fungo: o Fusarium oxysporum (TR4).
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A equipe de pesquisadores descobriu que o TR4 que ataca a Cavendish possui características genéticas distintas, liberando um gás que enfraquece as defesas da planta e facilita a infecção.
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Segundo a pesquisadora Li-Jun Ma, da Universidade de Massachusetts Amherst, é importante cultivar diferentes tipos de banana para "reduzir a pressão das doenças sobre um único cultivo".
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"Agricultores e pesquisadores podem controlar o mal-do-Panamá identificando ou desenvolvendo tipos de banana tolerantes ou resistentes ao TR4", explicou ela.
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Enquanto em países tropicais como o Brasil existe uma grande variedade de bananas, em muitas outras regiões a Cavendish domina o mercado.
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No Brasil, banana-ouro, banana-prata, banana-da-terra e banana-maçã são alguns exemplos de espécies populares de bananas.
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Até mesmo os próprios consumidores podem ajudar a conter o problema. "Na próxima vez que for comprar bananas, experimente alguns tipos diferentes que possam estar disponíveis no comércio local", aconselhou a pesquisadora.
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A banana é uma fruta nativa do sudeste da Ásia, especificamente na região da Malásia, Indonésia e Filipinas.
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Evidências arqueológicas sugerem que a banana já era cultivada há milhares de anos nessas regiões.
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Graças às rotas comerciais, a banana se espalhou por todo o mundo, chegando às Américas com os colonizadores portugueses.
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A banana é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde pois ela é rica em: potássio, vitaminas C e B6, fibras e carboidratos.
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Atualmente, a Índia e a China são os maiores produtores de bananas, com o Brasil também entre os maiores.
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Versátil, a banana pode ser consumida de diversas formas: in natura, em receitas doces e salgadas, em sucos, vitaminas e até mesmo em pratos principais.
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As bananas se desenvolvem sem a necessidade de fertilização, um fenômeno conhecido como partenocarpia. Por isso, as bananas que comemos não têm sementes.
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Além de ser uma fonte rica em nutrientes, a banana fornece energia rápida para o corpo, sendo ideal para consumir antes de atividades físicas, por exemplo.