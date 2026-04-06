‘Batcaverna do Sertão’: pesquisadores descobrem cavidade com mais de 20 mil morcegos em Alagoas
Por Flipar
Embora o Nordeste já possua registros semelhantes em estados como Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, o achado em Alagoas é considerado raro pois amplia a área conhecida de ocorrência dessas formações naturais.
Jennifer Barros/ICMBio/Cecav
Além disso, existe a preocupação com o abate indiscriminado de morcegos por populações locais que os confundem com espécies hematófagas (que se alimentam de sangue).