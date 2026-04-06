‘Peixe do juízo final’ carrega fama de mau presságio e preocupa supersticiosos
Por Flipar
Algumas teorias sugerem que o movimento tectônico antes dos terremotos pode causar a morte dos peixes, fazendo com que sejam levados para as praias.
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Segundo pesquisadores, os avistamentos podem estar relacionados a mudanças nas condições oceânicas e a um possível aumento na população desses peixes misteriosos.
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Com sua aparência peculiar, o peixe-remo pode chegar a medir 6 metros de comprimento. É um dos seres mais raros e misteriosos dos oceanos.
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Com um corpo alongado e achatado lateralmente, a aparência do peixe-remo é frequentemente associada a uma fita ou uma lâmina.
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Essa espécie rara vive em águas profundas, a cerca de mil metros de profundidade, onde a luz solar não alcança.
Sua coloração pode variar entre o prateado e o dourado, com um brilho metálico que reflete a luz nas profundezas.
domínio público
O peixe-remo habita várias partes do mundo, especialmente nas regiões tropicais e temperadas, mas sua presença em áreas costeiras é muito rara.
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O corpo do peixe-remo é adaptado para viver em grandes profundidades. Sua bexiga natatória é reduzida, o que o ajuda a manter a flutuabilidade em diferentes níveis.
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Embora seja conhecido há séculos, pouco se sabe sobre os hábitos reprodutivos do peixe-remo, já que as observações em seu habitat natural são extremamente raras. Também há muito a ser descoberto sobre sua alimentação. Acredita-se que ele coma pequenos organismos planctônicos.