‘Lado oculto’, marcos históricos e mais: veja curiosidades sobre a missão Artemis II, que sobrevoou a Lua
Por Flipar
O presidente Donald Trump parabenizou a equipe via telefone, classificando-os como "pioneiros dos tempos modernos". "Eles têm muita coragem para fazer o que estão fazendo", acrescentou.
Divulgac?a?o/NASA
A missão Artemis II realizou apenas um sobrevoo da Lua ? ou seja, sem pouso ? porque a cápsula Orion spacecraft não foi projetada para aterrissar e os módulos de pouso ainda estão em desenvolvimento por empresas como SpaceX e Blue Origin.