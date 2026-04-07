Jurubeba: Planta pouco badalada ajuda a evitar doenças do fígado
Por Flipar
Conhecida por seu sabor amargo, a jurubeba é rica em alcaloides, flavonoides e vitaminas do complexo B, que ajudam na digestão e no fortalecimento do fígado. Possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e digestivas.
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Ela auxilia na prevenção de problemas hepáticos, como hepatite e cirrose, e melhora condições relacionadas à má digestão. Também é usada no tratamento de anemia e no controle da pressão arterial. Pode ser consumida em chás (infusão das folhas ou frutos secos) ou em conserva.
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Para chá, ferva 1 colher de sopa de folhas ou frutos com água, coe e consuma após esfriar. Porém, a jurubeba não deve ser ingerida de forma prolongada, pois contém grande quantidade de alcaloides e esteroides. Além disso, o composto ?tuiona? presente na planta pode causar convulsões quando ingerido em altas doses.
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Feito de ervas ou frutas, o chá - seja de jurubeba ou de outros vegetais - é uma bebida consumida em todo o mundo que pode trazer vários beneficios para a saúde. Veja sua origem e saiba como preparar uma bebida perfeita.
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O chá tem origem na China (mais de 2 mil anos antes de Cristo), mas também se popularizou em outros países que tornaram-se produtores em escala mundial: Bangladesh, Índia, Nepal, Vietnã, Uganda e Quênia, entre outros.
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Dentre os consumidores mais vorazes, a Inglaterra é uma referência. E para os britânicos, o chá perfeito deve ser preparado com folhas inteiras, não em saquinhos, pois, na produção, as folhas menores, de pior qualidade, é que são processadas.
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Para fazer um chá nota 10, além das folhas naturais, há outros "segredos", que o Flipar revela. Para começar, use água fresca (nunca requentada) e filtrada.
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A chaleira com a água deve ser levada ao FOGO MÉDIO ATÉ FERVER. A água fervente deve ser jogada sobre as ervas num bule PREVIAMENTE ESCALDADO para INFUSÃO (tampa bem colocada) durante NO MÁXIMO 5 MINUTOS. Geralmente, usam-se 10 a 13 gramas de chá para 1 litro de água.
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Se fizer chá de alguma raiz, como gengibre, ela deve estar na água durante a fervura, para que as propriedades sejam extraídas. Tome o chá logo após o preparo ou EM ATÉ 10 horas. Depois, as propriedades se perdem e o efeito desejado não é alcançado.
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Cascas de frutas também podem ser aproveitadas para o preparo de chás deliciosos. As cascas são fervidas e depois devem descansar por alguns minutos na chaleira tampada. Em seguida, basta coar e servir. Maracujá, maçã, abacaxi, limão e laranja estão entre as frutas mais indicadas.
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Evite ao máximo recipientes ou acessórios de plástico e alumínio, pois eles absorvem o aroma e podem liberar compostos químicos perigosos para a saúde
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Os chás têm propriedades que podem ajudar a prevenir doenças, auxiliar na memória, dar disposição e reduzir a ansiedade. A maioria tem efeitos antioxidantes que retardam o envelhecimento. Muitos também ajudam a evitar inflamações. E, juntando o útil ao agradável, chás podem ter aroma e sabor agradáveis.
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Procure transformar o consumo do chá num momento tranquilo, um ritual que traga tranquilidade, além dos benefícios nutritivos e funcionais das ervas, frutas ou raízes.
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Veja agora alguns chás indicados para equilibrar o organismo e melhorar a saúde no dia a dia.
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Reduzem insônia e ansiedade: Camomila, Maracujá, Hortelã, Poejo, Erva-Doce (foto).
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Ajudam na digestão e aliviam enjoos e azias: Camomila, Erva-Cidreira, Funcho, Espinheira-Santa (foto), Mate, Hortelã, Erva-Doce, Boldo, Gengibre, Earl Grey, Carqueja, Avenca, Manjerona.
Reforçam a memória: Verde (foto), Alecrim, Sálvia.
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Alguns chás ainda têm a vantagem do aroma agradável, que se espalha pela casa. Entre eles, Hibisco (foto), Hortelã, Alecrim e Earl Grey (Bergamota).
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O consumo de chás deve ser moderado para que o efeito não seja o contrário do desejado. Sempre é bom consultar o médico sobre chás indicados para cada pessoa, conforme o nível de colesterol, glicose e outros índices.
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Gestantes só devem tomar chás após consulta médica para verificar se não existe risco. Algumas substâncias presentes nas plantas podem reagir com medicamentos, por exemplo, atenuando os efeitos do tratamento.