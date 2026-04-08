Pesquisadores descobrem que escribas do Egito Antigo já usavam ‘corretivo’ em papiros há mais de 3 mil anos
Por Flipar
A descoberta reforça a ideia de que hábitos aparentemente modernos, como corrigir e reescrever textos, já estavam presentes há milênios, revelando o alto nível de organização e conhecimento da cultura egípcia antiga.
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No Antigo Egito, o domínio da escrita estava profundamente ligado à organização política, religiosa e cultural da sociedade. Por conta disso, os escribas figuras altamente respeitadas.
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Escrever naquela época não era apenas um ofício administrativo, mas um ato sagrado, visto que a palavra "hieróglifo" era o equivalente grego do termo egípcio "palavras dos deuses".
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A figura do escriba ocupava um estrato social privilegiado, sendo o elo entre a vontade do faraó e a execução prática das leis e rituais. Dominar essa técnica exigia anos de estudo rigoroso e um conhecimento profundo sobre a manipulação de tintas e pincéis.