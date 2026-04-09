Pseudofrutos: o que são, exemplos e distinções com os frutos verdadeiros
Por Flipar
Nos frutos verdadeiros, como manga ou laranja, a polpa se origina diretamente do ovário. Já nos pseudofrutos, outras partes da flor assumem esse papel. Essa diferença anatômica é essencial para a classificação botânica.
Vegan Feast Catering - wikimedia commons
O estudo dos pseudofrutos ajuda a entender a evolução das plantas e suas estratégias de sobrevivência. Ao mesmo tempo, revela curiosidades sobre alimentos presentes em nossa mesa. Essa combinação de ciência e cotidiano torna o tema de interesse público.
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Os pseudofrutos mostram que nem tudo é o que parece na natureza. Ao consumir morangos, maçãs ou peras, estamos saboreando estruturas que vão além do ovário da flor. Essa descoberta reforça a riqueza da botânica e a importância de conhecer melhor os alimentos que fazem parte da nossa vida.