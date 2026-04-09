Desconhecido, nutriente Ã© vital para o bom desenvolvimento do cÃ©rebro

Por Flipar
A colina, entÃ£o, Ã© um nutriente que desempenha um papel crucial no desenvolvimento do cÃ©rebro, no funcionamento do sistema nervoso e no metabolismo.
ReproduÃ§Ã£o
Embora seja confundida com uma vitamina, a colina Ã© considerada um nutriente orgÃ¢nico que o corpo produz naturalmente, mas que tambÃ©m pode ser obtido atravÃ©s da alimentaÃ§Ã£o.
Imagem de u_to38cto4 por Pixabay
Recentemente, novas evidÃªncias demonstram que o aumento do consumo deste material pode trazer efeitos poderosos. Desde o aumento do desempenho cognitivo atÃ© a proteÃ§Ã£o contra distÃºrbios do desenvolvimento neurolÃ³gico, como TDAH e dislexia.
Imagem de Hans por Pixabay
AlÃ©m disso, outro estudo destaca que mÃ£es que tomaram suplementos de colina durante a gravidez deram Ã  luz bebÃªs com maior velocidade de processamento de informaÃ§Ãµes, um funcionamento cognitivo saudÃ¡vel.
DivulgaÃ§Ã£o
O corpo nÃ£o consegue produzi-la em quantidades suficientes para atender Ã s necessidades diÃ¡rias, sendo preciso obtÃª-la atravÃ©s da dieta. Nesse ponto, ela Ã© similar Ã  obtenÃ§Ã£o dos Ã¡cidos graxos Ã´mega-3.
Imagem de Bob por Pixabay
De acordo com a professora de ciÃªncias da saÃºde e da nutriÃ§Ã£o, Xinyin Jiang, do Brooklyn College, em Nova York, nos Estados Unidos, todas as cÃ©lulas do corpo contÃªm colina.
Freepik/kjpargeter
A colina pode ser encontrada principalmente em alimentos de origem animal, como carne, ovos, peixe, frango e leite. Ela tambÃ©m estÃ¡ presente em amendoins, feijÃ£o-vermelho, cogumelos e crucÃ­feras, como brÃ³colis.
Imagem de u_to38cto4 por Pixabay
Nesse sentido, os alimentos de origem animal costumam conter mais colina do que as fontes de origem vegetal. Mesmo assim, ela pode ser encontrada em plantas, como nozes, sementes, feijÃµes e vegetais crucÃ­feros.
Imagem de hartono subagio por Pixabay
Uma das inÃºmeras funÃ§Ãµes da colina no corpo Ã© a hepÃ¡tica. Com isso, a falta deste nutriente pode causar uma sÃ©rie de problemas. Entre eles, o desenvolvimento de doenÃ§a hepÃ¡tica gordurosa nÃ£o alcoÃ³lica (DHGNA).
Imagem de doantrongthinhvtv por Pixabay
"A colina auxilia no transporte de gordura do fÃ­gado. E, quando uma pessoa apresenta deficiÃªncia, ela pode ter fÃ­gado gorduroso.", explicou Jiang.
DivulgaÃ§Ã£o
A colina ajuda o corpo a sintetizar fosfolipÃ­dios, que sÃ£o o principal componente das membranas celulares do nosso corpo. Por outro lado, a deficiÃªncia desse nutriente pode prejudicar a expressÃ£o dos genes envolvidos no processo de multiplicaÃ§Ã£o celular.
Imagem de Wow Phochiangrak por Pixabay
A colina Ã© importante para que o corpo produza acetilcolina (necessÃ¡ria para o desenvolvimento de memÃ³ria, pensamento e aprendizado), um neurotransmissor que emite as mensagens do cÃ©rebro para o corpo atravÃ©s das cÃ©lulas nervosas.
Imagem de Alex Dante por Pixabay
Um estudo envolveu cerca de 1,4 mil participantes, com 36 a 83 anos de idade. Nele, pesquisadores concluÃ­ram que indivÃ­duos com maior ingestÃ£o de colina apresentaram tendÃªncia a demonstrar melhor capacidade de memÃ³ria.
Gerd Altmann pixabay
A deficiÃªncia de colina foi associada a doenÃ§as neurodegenerativas, como o mal de Parkinson e Alzheimer. Ela Ã© ingrediente presente em suplementos conhecidos como "nootrÃ³picos"
Freepik
Outro ponto importante Ã© que a colina estÃ¡ ligada Ã  saÃºde mental. Um estudo concluiu que o aumento do consumo estÃ¡ associado a menores nÃ­veis de ansiedade e Ã  reduÃ§Ã£o do risco de depressÃ£o.
freepik
Pesquisas em camundongos concluÃ­ram que a colina pode ajudar a reduzir os nÃ­veis de homocisteÃ­na, um aminoÃ¡cido que pode aumentar o risco de doenÃ§as cardÃ­acas. MamÃ£o, presente na foto, Ã© um dos alimentos que contÃ©m esse nutriente.
- Imagem de Couleur por Pixabay
Da mesma forma, pesquisas descobriram que pessoas com maior ingestÃ£o de colina na alimentaÃ§Ã£o costumam ter densidade Ã³ssea mais alta. Um indicador de ossos fortes e saudÃ¡veis, com menor risco de fraturas.
Imagem de Pexels por Pixabay
A colina, portanto, Ã© essencial para o desenvolvimento do bebÃª no Ãºtero. Os dois primeiros anos de cada crianÃ§a sÃ£o vitais para o seu desenvolvimento, e a forte presenÃ§a desse nutriente contribui para os resultados cognitivos do bebÃª.
Canidia Jupiter por Pixabay
"Estamos observando muito mais TDAH e dislexia nas escolas e parte delas Ã© genÃ©tica. Mas tambÃ©m Ã© possÃ­vel que, no Ãºtero, eles nÃ£o estejam recebendo nutrientes importantes.", explicou a escritora de ciÃªncias Emma Derbyshire, fundadora e CEO da consultoria Nutritional Insight.
Imagem de Reinhard Thrainer por Pixabay
A Autoridade Europeia para a SeguranÃ§a dos Alimentos (EFSA, na sigla em inglÃªs) estabeleceu recomendaÃ§Ãµes para a ingestÃ£o de colina: 400 mg para adultos e 480 mg e 520 mg para mulheres grÃ¡vidas e lactantes.
Imagem de Reinhard Thrainer por Pixabay
Um ovo contÃ©m cerca de 150 mg de colina, enquanto um peito de frango tÃªm cerca de 72 mg e um punhado de amendoins contÃ©m cerca de 24 mg.
- Imagem de Glative Entertainment por Pixabay
A colina foi descoberta por Andreas Strecker em 1864 e sintetizada quimicamente em 1866. Em 1998 a colina foi classificada como em nutriente essencial pelo Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine (U.S.A.).
Imagem de Zoli por Pixabay
Por fim, Xinyin Jiang. explica que a recomendaÃ§Ã£o da FSA Ã© de consumir 400 mg de colina por dia, algo que pode perfeitamente ser atingido pela maioria das pessoas, com uma alimentaÃ§Ã£o cuidadosamente planejada.
Imagem de NatureFriend por Pixabay

Veja mais Top Stories