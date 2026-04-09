Nesse sentido, os alimentos de origem animal costumam conter mais colina do que as fontes de origem vegetal. Mesmo assim, ela pode ser encontrada em plantas, como nozes, sementes, feijÃµes e vegetais crucÃferos.
"A colina auxilia no transporte de gordura do fÃgado. E, quando uma pessoa apresenta deficiÃªncia, ela pode ter fÃgado gorduroso.", explicou Jiang.
DivulgaÃ§Ã£o
A colina ajuda o corpo a sintetizar fosfolipÃdios, que sÃ£o o principal componente das membranas celulares do nosso corpo. Por outro lado, a deficiÃªncia desse nutriente pode prejudicar a expressÃ£o dos genes envolvidos no processo de multiplicaÃ§Ã£o celular.
Um estudo envolveu cerca de 1,4 mil participantes, com 36 a 83 anos de idade. Nele, pesquisadores concluÃram que indivÃduos com maior ingestÃ£o de colina apresentaram tendÃªncia a demonstrar melhor capacidade de memÃ³ria.
Da mesma forma, pesquisas descobriram que pessoas com maior ingestÃ£o de colina na alimentaÃ§Ã£o costumam ter densidade Ã³ssea mais alta. Um indicador de ossos fortes e saudÃ¡veis, com menor risco de fraturas.
A Autoridade Europeia para a SeguranÃ§a dos Alimentos (EFSA, na sigla em inglÃªs) estabeleceu recomendaÃ§Ãµes para a ingestÃ£o de colina: 400 mg para adultos e 480 mg e 520 mg para mulheres grÃ¡vidas e lactantes.
A colina foi descoberta por Andreas Strecker em 1864 e sintetizada quimicamente em 1866. Em 1998 a colina foi classificada como em nutriente essencial pelo Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine (U.S.A.).