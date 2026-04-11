Carreira mais longeva do entretenimento! Relembre quem foi Mickey Rooney, ícone de Hollywood
Por Flipar
Durante esse período, chegou a ser considerado uma das maiores estrelas de bilheteria de Hollywood. Ao longo das décadas seguintes, ele demonstrou uma enorme versatilidade ao atuar em comédias, musicais, dramas e filmes familiares.
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Ao longo de sua carreira, Rooney participou de centenas de produções entre cinema e televisão, algo raro mesmo entre atores veteranos. Um de seus trabalhos mais lembrados da fase adulta foi sua atuação no filme "Bonequinha de Luxo", de 1961.
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O ator também recebeu reconhecimento por atuações dramáticas importantes, como em "O Corcel Negro", de 1979, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.
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Mickey Rooney faleceu de causas naturais em 2014, aos 93 anos, deixando um legado impressionante ? em mais de 340 produções ? como um dos artistas mais produtivos e duradouros da história do cinema mundial.