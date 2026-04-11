Confundidas no mundo animal, gralhas e corvos compartilham inteligência impressionante; confira
Por Flipar
Tanto corvos quanto gralhas possuem dietas onívoras e oportunistas, alimentando-se de sementes, frutos, pequenos animais e até carniça, além da habilidade para resolver problemas, utilizar objetos como ferramentas e memorizar situações.
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Outro ponto em comum é a comunicação vocal bastante desenvolvida, com diferentes sons usados para alertar o grupo sobre perigos ou organizar deslocamentos coletivos.
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Apesar dessas semelhanças, existem diferenças importantes entre elas, principalmente relacionadas ao tamanho e à aparência física que ajudam na identificação imediata de cada espécie.
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Os corvos, especialmente o corvo-comum (Corvus corax), são significativamente maiores, com uma envergadura de asas que pode ultrapassar um metro e um bico mais robusto e curvado.
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Sua plumagem é predominantemente preta com reflexos metálicos, e suas penas da garganta costumam ser mais eriçadas, conferindo uma aparência mais imponente.
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Em relação ao comportamento social, corvos frequentemente vivem em grupos menores ou até de forma mais isolada, enquanto gralhas costumam formar bandos numerosos e bastante ativos.
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Essas aves exercem papel ecológico importante, ajudando no controle de insetos, na dispersão de sementes e na limpeza do ambiente ao consumir matéria orgânica em decomposição.