Montanha que inspirou animação da Pixar tem rochas de 2 bilhões de anos! Conheça o Monte Roraima
Por Flipar
Considerado um tepui ? termo tradicional do povo pemón associado à ideia de ?morada dos deuses? ?, o maciço foi fragmentado pela erosão ao longo de eras geológicas e deu origem a montanhas de topo plano isoladas como verdadeiras ilhas rochosas.
Rubens de Camargo Vianna Filho/Wikimédia Commons
Suas encostas verticais compostas principalmente por arenito e quartzito ultrapassam mil metros de altura e o topo, frequentemente encoberto por neblina, reforçam a impressão de um território separado do restante da paisagem.
Wikimedia Commons/Wemailrr
O isolamento prolongado do monte favoreceu o surgimento de ecossistemas únicos, com espécies que evoluíram de forma independente por milhões de anos. Apesar de estar cercado por savanas e pela floresta amazônica, o ambiente no platô apresenta clima mais frio, chuvas constantes e solos pobres em nutrientes.
Reprodução
No topo do planalto, o relevo abriga formações rochosas em formatos incomuns, piscinas naturais, mirantes, cachoeiras gigantes como o Salto Ángel e cavernas raras escavadas em quartzito pela ação contínua da água ao longo de milhares de anos.
Wikimedia Commons
Além de sua importância científica e cultural, o local se tornou um destino conhecido entre praticantes de trekking, atraídos pela subida ao topo situado a 2.810 metros de altitude, que leva de sete a nove dias.
Flickr - André Dib
Além disso, a paisagem inspirou o escritor escocês Arthur Conan Doyle a criar o romance "O Mundo Perdido", publicado em 1912, que imaginava um planalto remoto habitado por criaturas pré-históricas.
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Posteriormente, essa mesma estética influenciou produções cinematográficas contemporâneas, como na ambientação da animação "Up: Altas Aventuras", lançada em 2009 pela Disney Pixar.