No Dia Mundial do Café, saiba a ‘quantidade ideal’ de xícaras para favorecer a saúde
Por Flipar
A pesquisa foi realizada por pesquisadores da Universidade Fudan, na China, e acompanhou mais de 460 mil indivíduos sem histórico prévio de transtornos psíquicos ao longo de 13 anos.
Reprodução/Freepik
Os dados indicaram que o consumo balanceado da bebida está fortemente relacionado a uma redução no risco de desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão.
AmericanAez220/Pixabay
O padrão positivo foi notado independentemente do tipo de café escolhido, abrangendo versões moídas, instantâneas e até o descafeinado, embora a associação tenha se mostrado mais intensa entre o público masculino.
Pexels/Archie Binamira
A equipe também avaliou diferenças genéticas relacionadas à velocidade com que cada organismo metaboliza a cafeína. Mesmo com essas variações individuais, o padrão geral observado permaneceu semelhante entre os participantes analisados.
Pexels/Helena Lopes
Assim, o hábito milenar de tomar um cafezinho ganha agora um novo respaldo científico, reforçando que o equilíbrio é a chave para transformar um prazer cotidiano em uma ferramenta de prevenção para a saúde mental.