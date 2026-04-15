Hipopótamos de Pablo Escobar serão sacrificados após virarem ‘dor de cabeça’ na Colômbia; entenda
Por Flipar
Segundo a ministra do Meio Ambiente, Irene Vélez, alguns governos estrangeiros se recusaram a receber os animais por causa de alterações genéticas identificadas no grupo que vive na bacia do Rio Magdalena.
Reprodução Youtube/Animal Videos
Caso nenhuma medida seja aplicada, projeções oficiais indicam que esse número pode ultrapassar 500 indivíduos até o fim da década. Pensando nisso, o Ministério do Meio Ambiente traçou uma estratégia dividida em três frentes principais:
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Abate Seletivo: O plano prevê o sacrifício de aproximadamente 80 exemplares a partir do segundo semestre de 2026. O custo operacional para a eutanásia de cada animal gira em torno de US$ 14 mil (o equivalente a cerca de R$ 70,3 mil).
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O hipopótamo é um dos maiores mamíferos terrestres do mundo e habita principalmente rios e lagos da África subsaariana. Apesar da aparência robusta e aparentemente tranquila, trata-se de um animal territorial e considerado um dos mais perigosos do continente africano.